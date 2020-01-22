На пограничных пунктах запрещенных к ввозу продуктов не обнаружено

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю отчиталось о результатах санитарно-карантинного контроля в девяти пунктах пропуска на российском участке внешней границы ЕАЭС (Евразийский Экономический Союз) за 12 месяцев 2019 года.

Контроль на границе направлен на предотвращение ввоза территорию РФ товаров, химических, биологических и радиоактивных веществ, отходов и иных грузов, представляющих опасность для человека.

Чтобы не допустить завоза на территорию полуострова инфекционных заболеваний, сотрудники санитарно-карантинных пунктов проводят мониторинг состояния здоровья прибывающих лиц, используя оборудование для дистанционного измерения температуры тела — тепловизоров.

За 12 месяцев 2019 года в соответствии с Административным регламентом исполнения государственной функции по осуществлению санитарно-карантинного контроля в крымских пунктах пропуска на российском участке внешней границы ЕАЭС специалистами Роспотребнадзора досмотрено 1030 транспортных средства, опрошено и досмотрено 459078 человек: пассажиров, водителей автотранспортных средств, членов команд морских судов.

Выявлено 320 лиц с признаками инфекционных заболеваний (воздушно-капельные инфекции) и 123 человека с повышенным уровнем ионизирующего излучения (после проведения медицинских манипуляций с применением радиофармпрепаратов в лечебных учреждениях). В отношении каждого их них, проведены соответствующие мероприятия.

За 12 месяцев 2019 года ввезено 285 партий грузов, из них подлежало санитарно-карантинному контролю 157. Запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации продукции выявлено не было.