Художники из Турции будут расписывать главную мечеть Крыма

Турецкие художники прибыли в Симферополь для подготовки и росписи главной мечети полуострова, сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман Крыма — заказчика строительства.

«Внутреннюю роспись в мечети будут выполнять мастера из Турции. С ними заключен контракт. Уже несколько человек присутствуют здесь, в Крыму. Они сейчас рассматривают макеты, эскизы на территории строящейся мечети. Скоро прибудут еще дополнительно специалисты по росписи из Турции», — цитирует ТАСС пресс-службу.

Внутренняя роспись в мечети начнется, как только позволят погодные условия. Все сооружения мечети готовы на 60%, говорить о сроках ее открытия пока преждевременно. «Это все зависит от различных факторов. Все зависит от своевременной доставки материалов, логистики. Мы, конечно очень хотим, чтобы открытие состоялось в скором времени», — сказал представитель крымского муфтията.

Согласно проекту, общая площадь Соборной мечети в Симферополе составит 5,7 тысяч кв.м, вместимость — 2,6 тысяч человек. Сооружение состоит из двух частей — основного здания с куполом и внутренним двором с колоннадами и местом для омовения перед совершением намаза.

Строительство мечети началось в октябре 2016 года. Завершить строительство планировали к концу апреля 2020 года.

По данным Духовного управления мусульман Крыма, за последние пять лет в республике было построено, восстановлено и реставрировано около 20 мечетей, в том числе и те, которым более 300 лет. В целом на территории региона 350 мечетей.