В центре города бомжи стоят табором

Пока городские власти озабочены наведением внешнего лоска на улице Большая Морская, в самом сердце Севастополя лица без определенного места жительства разбили настоящий лагерь.

Обнаружить его совсем несложно — асоциальные личности расположились на заброшенной территории между Троллейбусным и Красным спусками, то есть в 300 м от Управления УМВД города. И ни те, ни другие какого-либо видимого дискомфорта от соседства не ощущают: бомжи — не тревожат полицию, а полиция делает вид, что не замечает бомжей.

А лагерь там знатный: с палатками, кострами, мягкой мебелью, веревками для сушки белья и даже кальяном! Корреспондент «Севастопольской газеты» наткнулся на этот бивуак, решив пешком прогуляться от улицы Пушкина к вокзалу.

Судя по всему и городские службы не волнует, что непонятные люди устроили в самом центре города очаг антисанитарии и беззакония — с использование общественных территорий не по назначению, распитием алкогольных напитков и открытым огнем.

Кстати, последнее, казалось бы, должно тревожить МЧС, санинспекцию и Севприроднадзор — в части устройства несанкционированных отхожих мест. Должно, но почему-то не тревожит!

Откровенно возмущена этим беспределом разве что женщина в оранжевой жилетке с метлой, в чью зону ответственности входит уборка тротуара на спусках. Она-то и пожаловалась корреспонденту «Севастопольской газеты» на сложности своей работы, а заодно и откровенному невниманию городских властей к этому безобразию в центре города.

При этом женщина обреченно махнула рукой: «Да не будут они ничего делать!»