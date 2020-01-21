Игровые центры помогают малышам адаптироваться к детскому саду

В Центре игровой поддержки ребенка на базе детского сада №69 «Умка» провели открытый сеанс познавательного развития и показали, как друг с другом взаимодействуют малыши от года до двух лет.

Практически все семьи, в которых есть маленькие дети, сталкивались с вопросом адаптации ребенка к детскому саду. Первые дни в нем — это стресс не только для малыша, но и для его родителей. Это резкая смена обстановки, боязнь ребенка остаться совсем одному без взрослых, непривычный распорядок дня, иной режим питания. Чтобы избежать стресса и быстрее адаптироваться в детском саду психологи рекомендуют посещать центры игровой поддержки ребенка.

Центры игровой поддержки ребенка (ЦИПР) на территории материковой России действуют давно. В Севастополе эту систему дошкольного образования только начинают внедрять на базе двух детсадов в Нахимовском и Гагаринском районах.

— Мы по этой системе работаем второй год. Принимаем деток от года до двух лет. Они занимаются в группах до 10 человек. За группой закрепляется один день занятий в неделю. У них есть свое помещение. Там они встречаются в своем мини-коллективе, переодеваются, к ним приходит педагог и ведется образовательная деятельность. Каждую неделю она меняется, — рассказала о работе центра заведующая детским садом №69 «Умка» Ольга Зинченко.

По ее словам занятия проводятся по нескольким направлениям: познавательное, физическое, музыкальное, художественно-эстетическое. Всего в ЦИПР занимается 27 детей. Детский сад имеет название «Умка» и свой слоган: «В Умке — все умненькие!»

Например, сегодня на игровом сеансе познавательного развития, совмещенном с эстетически-художественной деятельностью, дети познакомились с живыми кроликами, узнали как на грядках растет морковка, а на подготовленных раскрасках рисовали кроликам шубу.

Игровой сеанс длился буквально 10 минут. Дети были в восторге. Крохи, некоторые из которых еще даже ходят неуверенно (самому младшему в группе — один год и один месяц), активно взаимодействовали друг с другом и были заняты делом, мало обращая внимания на присутствующих.

После этого группа переместились в соляную комнату. Воспитатель раздал задания и мамы начали учиться в игровой форме взаимодействовать со своими детьми, а дети еще и оздоравливаться.

— Здесь пребывают дети всех возрастных групп. Даже самые самые маленькие играют в соляной комнате установленное время (40 минут), — объясняет музыкальный руководитель Елена Чупцова

— Нам очень нравится, — рассказывает мама Анастасия Дремлюкова мама двухлетней Ксюши. — Впечатления самые хорошие, дочка адаптируется и плавно вливается в коллектив. Все идет без напряжения. Занимаемся бесплатно. Программа рассчитана до конца мая.

— Нам позвонила по телефону старший воспитатель и пригласила в группу, попробовать. Мы собрали справки и 15 января у нас было первое занятие. Я разговаривала с другими мамочками: все, кто ходил в группу в прошлом году, всем понравилось, — делится впечатлениями Елизавета Бабешко, ее двухлетняя дочь пришла уже на второе занятие.

— Это второе учреждение в Севастополе, в котором создан ЦИПР. Такой же центр есть в дошкольном учреждении №130 на ул.Героев Бреста. Малыши находятся вместе с родители в центре игровой поддержки и учатся познавать окружающий мир. ЦИПР создан в рамках национальных проектов «Образование», «Демография», «Содействие занятости женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет», — рассказала начальник отдела дошкольного образования департамента образования Севастополя Елена Андрус.

По ее словам попасть в этот детский сад не сложно, кроме того в этом году департамент планирует создать еще порядка шести подобных центров в городе.

— Чтобы охватить всех детей, нужны специальные помещения, а эта программа в режиме кратковременного пребывания позволяет детям осваивать программу дошкольного образования в кабинетах, которые уже есть в детских садах. Мы хотим создать еще шесть групп во всех районах города. Точно планируем открыть центры на базе детского сада №127 в Ленинском районе и детском саду №13 в Балаклавском, — поделилась планами Е.Андрус.

Справка

Центр игровой поддержки — структурное подразделение детского сада для всестороннего развития детей в возрасте от одного до двух лет, не посещающих дошкольные образовательные учреждения.