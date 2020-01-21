Для обследования потенциальных ООПТ создали межведомственную комиссию

Правительство Севастополя 20 января на своем заседании создало межведомственную комиссию по проведению комплексного экологического обследования участков территории, обосновывающего присвоение им статуса особо охраняемой природной территории (ООПТ).

— Результатом работы комиссии является определение целесообразности создания ООПТ в необходимости проведения комплексного экологического обследования. В результате будет обеспечено формирование всесторонних подходов при создании, функционировании и управлении установлением режима особой охраны ООПТ, — представила проект документа и.о. начальника главного управления природных ресурсов и экологии города Юлия Гаврилова.

Она также сообщила, что в состав комиссии, помимо Севприроднадзора, включены представители комиссии по градостроительным и земельным вопросам заксобрания, департамента архитектуры и градостроиельства, управления государственной регистрации, права и кадастра, ДИЗО, департамента сельского хозяйства, горхоза, управления охраны объектов культурного наследия, а также Общественного совета при Севприроднадзоре и комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам.

Создаваемую межведомственную комиссию врио губернатора Севастополя назвал инструментом для принятия решений о создании ООПТ, в том числе по бухте Омега.

Глава города также попросил своего заместителя Владимира Базарова возглавить эту комиссию.

Напомним, что в сентябре 2019 года депутаты заксобрания приняли закон «Об утверждении перечня перспективных, особо охраняемых природных территорий регионального значения города Севастополя».

В этот список вошли плато Мекензи, гора Спилия (Аскети), бассейн реки Уппа (Уппинская котловина), Сапун-гора, бассейн реки Ай-Тодорка, холм Канробера, а также памятники природно-регионального значения — можжевельник высокий «Патриарх Тавриды», фисташка на мысе Сарыч, платан Палласа в Терновском муниципальном округе, Озерные дубы, дубы «Стражи Бельбека», фисташки у села Камышлы и фисташковая роща у бухты Круглая (Омега).