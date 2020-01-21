Директор пойдет под суд за нежелание платить работникам зарплату

Следственным отделом СК по Гагаринскому району Севастополя установлено, что с сентября 2018 года по апрель 2019 года заработную плату работникам на предприятии не выплачивали, а с июня по сентябрь 2018 года — выплачивали в размере, ниже установленного минимального размера оплаты труда. В связи чем на апрель 2019 года на предприятии образовалась задолженность перед 54 работниками по начисленной, но не выплаченной заработной плате, на общую сумму почти в 6,9 млн рублей.

В ходе следствия установлено, что генеральный директор имел возможность выплачивать зарплату работникам за счет денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «Холдинг «Южный», но он израсходовал на иные цели более 12 млн рублей. Этой суммы бы хватило на выплату заработной платы работникам.

Благодаря мерам, принятым следствием, задолженность по заработной плате перед пострадавшими работниками в настоящее время активно погашается руководством холдинга.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу, сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю.