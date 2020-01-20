Задержан бывший директор Севтеплоэнерго

Бывшего директора теплоснабжающей компании «Севтеплоэнерго» задержали после проверки, проведенной контрольным управлением правительства Севастополя, сообщил ТАСС источник во властных структурах.

Другой собеседник уточнил, что выявленные нарушения касаются расходования бюджетных средств.

«[Следственные действия проводятся в отношении бывшего] руководителя Севтеплоэнерго. Контрольное управление провело проверку, материалы передали силовикам. Руководителя предприятия задержали, дает показания сейчас», — сказал источник. Выявленные нарушения касались «расходования средств бюджета», причем «нарушение не одно».

17 января после проверки руководителю предприятия было предложено написать заявление об увольнении, что тот и сделал.

ТАСС пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

ГУП «Севтеплоэнерго» с февраля 2017 года руководил Рамиль Галимуллин — однокашник бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по университету в Ижевске.

Об увольнении Р.Галимуллина сообщил 20 января врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев на аппаратном совещании в городском правительстве. По его словам, причина — многочисленные жалобы горожан на качество отопления.

«На прошлой неделе мною было принято решение по руководителю Севтеплоэнерго. Представляйте на этой неделе нового руководителя», — потребовал М.Развожаев от подчиненных.