Утвердили координатную границу между Крымом и Севастополем

Координатную границу между Крымом и Севастополем наконец-то утвердили. Это поможет утвердить новый генеральный план города.

Об этом на заседании правительства 20 января сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, соответствующий документ с главой Крыма Сергеем Аксеновым был подписан на прошлой неделе в Москве.

— В ближайшее время весь этот согласованный пакет будет направлен в Законодательное собрание Севастополя для ратификации. Точно так же поступят коллеги в Крыму, — сказал М.Развожаев.

По его словам, подписание документа позволит дальше двигаться в вопросе работы с долгожданным генеральным планом.

— Это важно, что мы зафиксировали координатную границу. Теперь можем формировать соответствующие части нашего генерального плана, — добавил он, акцентировав внимание на том, что все вопросы с Крымом сняты в рабочем порядке.

М.Развожаев также обратился к своему заму Денису Солодовникову с просьбой не затягивать с направлением документов депутатам.

— Сразу после послания президента тесной дружной компанией — два руководителя законодательной власти и два — исполнительной подписали этот документ, с чем всех и поздравляю, — почти пошутил глава города.

Напомним, что в феврале 2019 года экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников и глава Республики Крым Сергей Аксёнов подписали соглашение, в рамках которого планировалось создание правовых и других условий для определения координатного описания административной границы между регионами.

А в октябре 2019 года председатель постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Вячеслав Горелов заявил, что интересы Севастополя в отношении установления границ между двумя субъектами полуострова необходимо защищать не только с использованием украинских, но и архивных советских документов.

Насколько учтены интересы Севастополя в рамках подписанного теперь документа о координатной границе междц субъектами, М.Развожаев не уточнил.

Причиной разногласий были 75 га в районе Фороса.