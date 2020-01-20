У Владимира Базарова своя схема движения

О запрете с 25 января движения по Большой Морской из-за перекладки инженерных сетей рассказал журналистам заместитель губернатора Владимир Базаров. Правда озвученные им схемы проезда несколько отличаются от предложенных департаментом транспорта.

— Перекрывается движение по улице Большая Морская от площади Лазарева до пересечения с улицей Адмирала Октябрьского. В качестве альтернативы, можно будет повернуть с площади Лазарева на Воронина и объехать по Центральному холму. Несколько изменяется движение по параллельным улицам Новороссийская, Шмидта, Керченская. В связи с этим станут иными маршруты движения общественного транспорта, — сказал В.Базаров.

Он также пояснил, что от пересечения с Большой Морской до площади Ушакова никаких изменений не вводится.

Напомним, что департамент транспорта сообщил, что с пр.Нахимова в сторону ул.Воронина и спуска Шестакова завернуть будет нельзя. Как изменится схема движения по ул.Керченская вообще не сообщалось. Улица Шмидта не параллельна, а перпендикулярна Большой Морской.