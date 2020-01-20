Питание в школах рекомендовано сделать не только бесплатным, но и здоровым

Питание учеников начальных классов школ города пересмотрят с учетом его полезности. Такое распоряжение 20 января на заседании правительства дал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Его уже проинформировали о том, что школьники начальных классов в Севастополе давно получают бесплатные обеды, так что недавнее поручение Президента РФ Владимира Путина можно считать выполненным.

— Понятно, что в рамках разработки на общероссийском уровне будут разработаны рекомендации, чтобы питание было не только бесплатным, но и здоровым, — сказал М.Развожаев. Он также пояснил, что понимает, что каждая школа самостоятельно решает этот вопрос.

Однако, по мнению руководителя, надо проанализировать затратную часть и посмотреть всю систему, как это работает, и с учетом рекомендаций Роспотребнадзора продумать, как эту систему организовать, улучшить, усовершенствовать к 1 сентября 2020 года.

Напомним, что севастопольских школьников обеспечивают горячими бесплатными обедами с 2005 года. Тогда были даже утверждены два варианта таких обедов.

Вариант 1. Щи из свежей капусты и картофеля, бифштекс говяжий, рис отварной, компот из свежих яблок, булочка.

Вариант 2. Суп картофельный с макаронными изделиями, тефтели рыбные с соусом, картофель отварной, чай с лимоном, булочка.