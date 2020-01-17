За пять лет строительство детского дома так и не началось

Реконструкция здания интерната по ул.Горпищенко, 2 под Центр содействия семейному воспитанию началась в 2015 году и должна была закончится в 2020-м. Но сегодня готова только проектно-сметная документация.

Эта проблема в очередной раз рассматривалась на заседании постоянного комитета по здравоохранению и социальной политики заксобрания Севастополя.

— Вопрос строительства или реконструкции нового здания для данного учреждения находится на контроле с 2015 года. Были выделены деньги на проектно-сметную документацию. Проект был готов только в конце 2017 года. Но выяснилось, что границы социального объекта попадают в защитную зону памятника «Малахов курган», на территориях которых реконструкция и строительство, любые объемные строительные работы запрещены, — сообщила председатель постоянного комитета по здравоохранению и соцполитике Татьяна Щербакова.

Защитная зона охраны, где запрещено строительство капитальных объектов и реконструкция с изменениями параметров, составляет 100 метров от установленных границ территории и 200 метров — от неустановленных границ. А если объект культурного наследия — архитектурный ансамбль, — 150 метров.

Малахов курган — музейный объект федерального учреждения культуры «Севастопольский военно-исторический музей-заповедник» и находится под охранной Министерства культуры. Поэтому зоны охраны устанавливают федеральные структуры.

По словам начальника управления охраны объектов культурного наследия Севастополя Михаила Рязанцева, в июне 2019 года музей заключил договор с фирмой на разработку проекта зоны охраны, который позволил бы вести там реконструкцию. Но сих пор эта работа не выполнена.

— Была договоренность музея, в чьем ведомстве находятся объекты культурного наследия, с компанией для разработки зоны охраны. Далее возник вопрос по поводу границ территорий, от которых нужно устанавливать зоны охраны. Но границы Малахова кургана не утверждены, — объяснил ситуацию М.Рязанцев.

По его словам, все зависит от того, как быстро будет проделана эта работа.

А представитель департамента капитального строительства считает, что для для начала реконструкции интерната нужен лишь документ, устанавливающий границы этих охранных зон.

— Мы не видим каких-либо препятствий. Нам только нужна помощь в получении документов по границам. Нам нужен или паспорт, или проект, устанавливающий границы, чтобы Госэкспертиза могла увидеть, что объект на Горпищенко, 2 не накладывается на охранную зону, — уточнил заместитель директора департамента капитального строительства Игорь Ахметов.

На совещании был согласован план действий, который сможет придать работе новый импульс. Руководство ФГБУК «Севастопольский военно-исторический музей-заповедник» обещало в ближайшее время необходимые документы направить в Министерство культуры.

— Будем надеяться, что этот контракт музеем заключен, и в ближайшее время мы поучим ответ. Обычно раз в полгода рассматривается план вхождения проектов в ФЦП, поэтому есть перспектива, что наш проект реконструкции попадет в следующую редакцию и, может, мы начнем строительство, — сказала Т.Щербакова.

Следует заметить, что при реконструкции здания на ул.Горпищенко, 2 рассматриваются границы исторического памятника Малахов курган и ворота-пропилеи его центрального входа. А другой уникальный исторический объект — мемориальную стенку, обозначающую расположение главной линии обороны города в период Крымской войны, расположенную к югу от Малахова кургана у восточного склона Докового оврага, в нескольких метрах от запланированного строительства, почему-то не учитывают.

«Севастопольская газета» попросила директора музея-заповедника «Музей обороны Севастополя» Николая Мусиенко прокомментировать сложившуюся ситуацию.

— Музей по просьбе правительства в лице заместителя губернатора Владимира Базарова заключил договор на работы по определению зон охраны и произвел их за свой счет, хотя эта работа в функции музея не входила. Мы сделали это из благородных побуждений. На сегодняшний день все работы выполнены, зоны охраны объекта культурного наследия Малахов курган определены. Все документы переданы в Севнаследие, — ответил Н.Мусиенко.

Справка

Реконструкция здания интерната на ул.Горпищенко, 2 в Центр содействия семейному воспитанию позволит обеспечить проживание несовершеннолетних в возрасте от 4 до 18 лет по принципу семейного воспитания в группах. Предельная наполняемость центра — 80 человек. Это 10 групп круглосуточного пребывания, из них две группы детей по 16 человек дошкольного возраста от 4 до 7 лет.

Здание севастопольского детского дома, расположенное на ул. Кулакова, 1 в настоящее время не позволяет организовать работу в соответствии с принятыми российскими нормами. Оно не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям и пожарной безопасности.