«Сувенирные» пулеметы хранили в гаражах

Гагаринским районным судом Севастополя по материалам Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым возбуждено уголовное дело в отношении местных жителей 1974 г.р. и 1977 г.р. за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов.

Согласно результатам баллистического исследования мужчины хранили 12 единиц огнестрельного оружия (пулеметы, автоматы, винтовки и пистолеты), 33 боевых патрона, три ручные гранаты и восемь единиц холодного оружия в двух гаражных боксах.

Никаких документов на выявленное оружие у владельцев «арсенала» не имелось. С их слов, все предметы добыты в ходе раскопок либо приобретены у других граждан. При этом часть товара планировалась к реализации в виде сувениров.

В пресс-службе погран­управления уточнили, что мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет со штрафом в размере до 100 тысяч рублей.