Общественники пытаются отстоять Таврическую лестницу

Против этого активно выступает профессиональный реставратор и общественник Анатолий Туманов. Он продемонстрировал «Севастопольской газете» видимые результаты разрушения — три пролета по четыре ступени Таврической лестницы полностью уничтожены.

Визуальный осмотр самой лестницы не оставляет сомнений: ее состояние было вполне приличным, не составляли исключение и ступени. Разве что парапеты нуждались в некотором ремонте.

Однако такое положение дел не убедило строителей — они уже разрушили целые пролеты, что само по себе является нарушением законодательства РФ, согласно которому на объекте культурного наследия можно производить работы только в целях его сохранения.

— Когда все это «отреставрируют», мы будем иметь Таврическую лестницу с протезом, поскольку новые ступени — это самый настоящий новодел. Прежние были диабазовыми, а новые — гранитные. К тому же строители меняют технологию: исторические ступени устанавливались прямо на землю, а теперь их крепят на армированный бетон, — показывает на новодел А.Туманов.

По его словам, налицо нарушение №73-ФЗ, ст.45, в первом пункте которой закреплено требование при проведении такого рода работ соблюдать ряд процедур: должно быть получено задание на проведение работ, составлен, утвержден и согласован Министерством культуры проект и т.д. Всего этого просто нет.

— Кроме того, в п.6 той же статьи регламентируется работа на объекте культурного наследия только лицензированными организациями Минкульта, а сами работники должны быть аттестованными специалистами-реставраторами. Между тем среди рабочих ООО «Южный берег», которые выполняют сегодня ремонтные работы, таких специалистов нет, — возмущается А.Туманов.

Исходя из перечисленного, общественник 15 января подал заявление в полицию, где перечислил все нарушенные статьи законодательства.

Кроме того, он с другими неравнодушными севастопольцами инициировал сбор подписей под обращением к главе Администрации Президента РФ Антону Вайно с просьбой остановить творящийся в городе беспредел по уничтожению севастопольских памятников культуры.

«Уважаемый Антон Эдуардович! Огромная просьба от всех патриотов и профессионалов Севастополя: взять под особый контроль Администрации Президента РФ все градостроительные инициативы, исходящие из центра в отношении Севастополя, поскольку их поспешная и непродуманная реализация, сопровождающаяся массовыми нарушениями закона, оскорбляет дух героического города с богатой историей и разрушает бесценное архитектурное и историческое наследие», — читаем в обращении.

От себя А.Туманов добавил, что имеется в виду состояние всего центра города, имеющего статус исторического поселения.

— На наших глазах идет убийственная перепланировка улиц и площадей, уничтожаются памятники архитектуры. Это нужно немедленно остановить! — считает он.

Напомним, что заместитель губернатора Севастополя Владимир Базаров в ноябре на вопрос «Севастопольской газеты», почему рабочие разрушают Таврическую лестницу, заявил, что ее не трогали. По словам чиновника, «разобрали лестницу, ведущую к кинотеатру, — это не Таврическая лестница. Этот объект не имеет статус объекта культурного наследия».