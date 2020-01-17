На ремонт «Ямала» нет денег

Ремонт большого десантного корабля «Ямал» Черноморского флота (ЧФ), столкнувшегося в декабре 2017 года в Эгейском море с сухогрузом «Орка-2», затянулся из-за нехватки средств.

До происшествия в Эгейском море БДК «Ямал» выполнил несколько десятков рейсов по доставке грузов из России в сирийский Тартус для снабжения группировки ВКС РФ в Сирии.

«С апреля 2018 года «Ямал» находится на 13-м судоремонтном заводе (СРЗ) ЧФ. Из-за перераспределения средств на ремонт других кораблей, включая флагман Черноморского флота крейсер «Москва», завершить восстановление технической готовности «Ямала» и вернуть его флоту планируется только в третьем квартале текущего года», — сообщил ТАСС источник в судоремонтной отрасли.

До прихода на 13-й СРЗ десантный корабль «Ямал» ремонтировался на Севморзаводе (входит в Центр судоремонта «Звездочка» Объединенной судостроительная корпорация), где ему устранили повреждения подводной части корпуса. На 13-м СРЗ кораблю восстановили поврежденную надстройку, выполненную из алюминий-магниевого сплава. Также на предприятии «должны завершить работы по обслуживанию энергетической установки корабля», добавил собеседник.

30 декабря 2017 года в Эгейском море при прохождении пролива Карпатос (9-10 миль южнее острова Родос) сухогруз «Орка-2» под флагом Сьерра-Леоне совершил столкновение с БДК ЧФ «Ямал», следовавшим в Севастополь из Средиземного моря. В результате происшествия никто не пострадал. Корабль и судно остались на ходу и продолжили движение в пункты назначения.