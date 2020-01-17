Канатную дорогу на гору Ай-Петри закрывают на профилактику

Канатная дорога «Мисхор – Ай-Петри» на Южном берегу Крыма с 20 января закрыта на ежегодные плановые профилактические работы.

В пресс-службе канатки сообщили, что нужно осмотреть все узлы, агрегаты и механизмы дороги, заменить детали, срок эксплуатации которых вышел, провести косметический ремонт и обслуживание станций и вагонов, чтобы подготовиться к следующему курортному сезону.

Конкретную дату возобновления работы в пресс-службе не назвали, уточнив, что это будет конец апреля — начало мая. Все зависит от хода профилактических работ.

Ежегодно услугами канатной дороги на Ай-Петри пользуется до полумиллиона пассажиров.