Как не получить довесок к кредиту

Мало кому пока знаком термин «мисселинг», но многие уже сталкивались с ним и неоднократно. Его суть в подмене продукта — человек приходит в банк за одним, а по факту получает совсем другое. Под видом вклада в кредитной организации клиенту могут продать полисы инвестиционного страхования жизни, инвестиции в ценные бумаги и так далее.

Кто-то из клиентов вовремя снимает галочки в подписываемых документах, а кто-то обнаруживает подвох уже по факту, когда доказать, что он был введен в заблуждение, практически невозможно. Реально ли избавиться от мисселинга, и как не стать жертвой такого обмана, рассказал управляющий Отделением по Севастополю Центрального банка Российской Федерации Михаил Бежан.

— Сразу же вопрос как к представителю банковского мегарегулятора: можно ли считать мисселинг нарушением закона?

— Формально — нет. Но по своей природе — да. Ставки по депозитам за последнее время сильно упали, и сотрудники банков нередко предлагают другие, вообще не банковские финансовые продукты под видом «более доходного вклада». При этом далеко не всегда сообщают о принципиальных отличиях этих продуктов от вкладов. Иногда предлагается комбинированный вариант: часть денег советуют положить на депозит, а часть — инвестировать в другие инструменты. Доходность по всем этим продуктам действительно может оказаться выше, чем по депозитам. Но и риски выше: процент не гарантирован, а вложения не попадают в систему страхования вкладов. Кроме того, есть много неприятных нюансов, связанных с условиями досрочного расторжения договоров подобных услуг.

— Но это же похоже на обман?

— Безусловно. По сути, в описанных случаях банки выступают агентами страховщиков. Они продают их продукты и получают за это комиссионные. Подобные техники практикуются не только в офисах некоторых кредитных организаций. Мисселинг может быть обнаружен и в страховой компании, и в брокерской фирме. Но, к сожалению, если посмотреть на статистику жалоб в Центральный банк Российской Федерации от потребителей, чаще всего мисселинг происходит в банках. Люди приходят в банковские отделения, доверяя им и чувствуя себя юридически защищенными, и не подозревают, что менеджер может оказаться не совсем добропорядочным. И клиент получает совершенно другой финансовый продукт, условия которого в будущем могут стать для него неприятным сюрпризом.

— То есть клиент попадает на удочку заманчивых обещаний? Жажда наживы?

— Денег много не бывает, есть и такая пословица. Поэтому, конечно, определяющим в решении подписать договор с большой доходностью чаще всего бывает именно желание получить больше денег. Если у вас уже есть финансовая подушка безопасности, и вы готовы к инвестиционным рискам, то можете попробовать разные инструменты. Только сначала внимательно изучите все их особенности. Если нет твердого финансового тыла – лучше не рисковать. И ни в коем случае не нужно в погоне за доходом вкладывать последние деньги в непростые финансовые продукты.

— Как избежать опасности стать жертвой мисселинга?

— Нужно постоянно повышать уровень собственной финансовой грамотности, и не стесняться быть более щепетильным при изучении и подписании финансовых документов. Самое эффективное средство — всегда внимательно изучайте договор и приложения к нему. Иногда банковский договор может насчитывать более десяти страниц, и сидя перед менеджером, многим из нас либо неудобно штудировать его, либо некогда. Но когда речь идет о деньгах, не стоит торопиться. Подписывайте договор только в том случае, если вам понятны все его пункты. Уточняйте досконально все ответы, прописывайте их в договоре. В противном случае лучше отказаться от сомнительного продукта или услуги.

Кроме того, есть удобный прикладной сайт Fincult.info, где простым языком рассказано о разных финансовых инструментах.

— Есть ли какие-то надзорные инструменты в отношении нарушителей наших прав?

— Есть. В первую очередь, это базовый стандарт защиты прав потребителей услуг страховщиков, в котором прописаны обязательные требования к процедурам продажи услуг, и к агентам, которые должны информировать клиента обо всех возможных рисках. Его обязаны исполнять все страховые организации, а также банки, которые выступают в качестве агентов-страховщиков при продаже страховых продуктов. За нарушения норм и требований стандарта страховым компаниям грозят штрафы, приостановление и даже отзыв лицензии.

Клиенту обязаны вручить короткую и ясную памятку, где отражена вся самая важная информация о продукте. В частности, в памятке должно быть указано, что, к примеру, полис страхования жизни не является депозитом, что эти инвестиции не защищены государством, и что инвестиционный доход по полису инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) предсказать невозможно, а при досрочном расторжении договора человек может получить меньше, чем внес.

Кроме того, в прошлом году вступили в силу изменения в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации». В соответствии с ними, мегарегулятор вправе проводить контрольное мероприятие, если имеются признаки нарушения банком прав клиентов.

— Куда жаловаться, если наши права нарушают?

— Если вы считаете, что банк, страховая компания, негосударственный пенсионный фонд или микрофинансовая компания нарушают ваши права, обращайтесь в Центральный банк Российской Федерации. Проще и быстрее всего оформить обращение в интернет-приемной на официальном сайте cbr.ru. Для подачи обращения по телефону можно позвонить в колл-центр: 8-800-300-30-00 (для бесплатных звонков из регионов России).

Кроме того, помните, что покупатель имеет право отказаться от страховки в так называемый «период охлаждения», который действует 14 календарных дней. Страховщик обязан вернуть страховую премию полностью или частично, пропорционально сроку действия договора, прошедшему с даты начала действия страхования до даты прекращения действия договора.