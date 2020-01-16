У клиентской службы №4 Пенсионного фонда изменился адрес
Отделение Пенсионного фонда России по Севастополю и Клиентская служба №4 Управления ПФР работают по новому адресу: ул.Николая Музыки, 60а.
Консультации по вопросам пенсионного и социального обеспечения предоставляются по телефону 22-13-31.
Телефон горячей линии Клиентской службы №4 Управления ПФР в Севастополе 22-13-55.
Кроме того, по вопросам пенсионного и социального обеспечения можно обращаться в любую Клиентскую службу ПФ:
Клиентская служба №1 (ул.Урицкого, 2) — 63-13-56;
Клиентская служба №2 (ул.Пожарова, 5) — 53-03-22;
Клиентская служба №3 (ул.Киевская/Л.Толстого, 11/35) — 55-05-59.