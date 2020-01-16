Трассу «Таврида» обещают построить к осени 2020 года

«Строительно-монтажные работы ведутся на всех семи этапах трассы от Керчи до Севастополя. Участки от Керчи до Симферополя активно строились в рамках первой очереди, поэтому основное внимание сейчас уделяется пятому и шестому этапам «Тавриды», — это обход Симферополя и Бахчисарайский район. Трасса построена на 85%, все работы будут завершены в сентябре этого года», — рассказал о планах на текущий год пресс-секретарь крымского стройуправления «ВАД» Григорий Назаров.

На «Тавриде» продолжаются работы по устройству шумозащитных экранов в тех местах, где трасса проходит вблизи жилой застройки, строительство мостовых сооружений и надземных пешеходных переходов. На седьмом этапе — севастопольском — идет устройство бортового камня, водоотводов и строительство лестничных сходов на искусственных сооружениях, ведется подготовка к укладке верхнего слоя покрытия.

Весной, с приходом стабильных плюсовых температур на трассе начнутся масштабные работы по укладке третьего слоя асфальтобетона. И в сентябре автомобилисты смогут проехать по четырем полосам трассы через весь полуостров: от Крымского моста до Севастополя.

Ввод автодороги «Таврида» в эксплуатацию запланирован на декабрь 2020 года.

В сообщении пресс-службы о восьмом этапе, который должен вывести «Тавриду» на дорогу Севастополь – Ялта, не упоминается.