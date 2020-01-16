Тариф на вывоз мусора можно было снизить

Севастопольцы платили бы за вывоз мусора меньше, если бы правительство города установило для оператора ТКО тариф без НДС, что позволено законодательством РФ.

Жители Симферополя платят за вывоз мусора 50 рублей с человека, а севастопольцы — почти 90! Как такое возможно при почти идентичных условиях соседних городов?

Первая причина — это завышенные нормы накопления, которые действуют в городе-герое. Население упорно несет в контейнеры лишь 70% мусора от расчетных показателей.

Вторая — тариф на вывоз ТКО в Крыму намного ниже, и он не облагается НДС! В Севастополе имеем 370,98 руб/куб.м с учетом 20-процентного НДС, а в Симферополе — 1666,67 руб/т — это 198,33 руб/куб.м (при условии, что плотность мусора в этих городах имеет одно и то же значение — 0,119 т/куб.м).

Оказывается, в 2019 году был принят закон, позволяющий с 1 января 2020 года освобождать региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами от налога на НДС. Для этого местные власти должны утвердить единый предельный тариф без учета этого налога. Эта льгота будет применяться в течение пяти лет.

Тем же законом устанавливается, что с января 2020 года предоставляемые управляющими компаниями коммунальные услуги освобождаются от НДС при условии, если услуги по обращению с ТКО закуплены у региональных операторов.

Так вот, крымские власти утвердили тарифы без НДС и будут пользоваться льготой в течение пяти лет. А правительство Севастополя тариф установило с учетом НДС в 20%.

Напоминаем, Севастополь перешел на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами с 2018 года, хотя вся страна это сделала на год позже. Причем Москва, Санкт-Петербург и Севастополь по закону вообще не должны участвовать в «мусорной реформе» до 2022 года и не применять положения федерального законодательства о сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации, обезвреживании, хранении, захоронении твердых коммунальных отходов (ТКО) региональными операторами.

Отсрочка дана потому, что территориальное положение Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя не позволяет решить проблему с утилизацией коммунальных отходов внутри границ этих городов, так как эти города являются одновременно и субъектами РФ, и населенными пунктами, и эти границы у них совпадают.