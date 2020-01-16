14 мостов в Севастополе нужно срочно ремонтировать

Для ремонта аварийных мостовых сооружений в России разработана специальная программа в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». 14 севастопольских автомобильных моста должны туда войти.

Об этом «Севастопольской газете» сообщили в ГБУ «Сев­автодор», отреагировав на вопрос о недавнем происшествии, когда в районе станции «Инкерман-1» в результате ДТП ограждение автомобильного моста упало на контактную сеть и железнодорожное полотно. Газете ответили, что в ГБУ «Севавтодор» регулярно осматривают искусственные сооружения и проводят мониторинг состояния их дефектов.

— В прошлом году мы провели сезонные осмотры всех 42 мостовых сооружений и направили в департамент транспорта и Росавтодор полученные результаты с просьбой включить реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт мостовых сооружений, находящихся в неудовлетворительном состоянии (всего 14 штук), в отдельную программу, с соответствующим субсидированием, — рассказала руководитель пресс-службы ГБУ «Севавтодор» Олеся Мурашкина.

По ее словам, речь идет о включении в национальный проект «Безопасные и качественные дороги» отдельной программы по ремонту автомобильных мостов.

— В декабре 2019 года мы в рамках содержания завершили планово-предупредительный ремонт моста на Госпитальном спуске, где подмостовая часть была на грани разрушения. Сейчас аварийной ситуации нет. Но капремонт и реконструкция нужны и другим мостам. Для этого нужна специальная программа, которая обсуждалась на ежегодной конференции по вопросам развития сети автомобильных дорог регионального значения и утверждена правительственной комиссией по транспорту в декабре прошлого года, — пояснила О.Мурашкина.

Это проект программы «Мосты и путепроводы», которую планируют реализовать в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Работа в стране будет вестись по нескольким направлениям. Первое — восстановление аварийных и предаварийных искусственных сооружений. Всего субъектами РФ заявлено более 3900 таких объектов общей протяженностью 190 тысяч погонных метров, потребность в финансировании составляет свыше 370 млрд рублей.

Второе — реконструкция и строительство путепроводов в местах пересечения с железнодорожными путями. На эти цели понадобится 340 млрд руб.

Третье — строительство крупных мостовых переходов с общим объемом финансирования 415 млрд рублей.

— Нам предстоит масштабная планомерная работа. В 2020 году — это решение организационных задач, в 2021-м — старт дорожных работ. К 2024 году на 60% должна быть снижена протяженность мостов, находящихся в аварийном состоянии. Кроме того, предстоит построить 170 путепроводов, — отметил начальник Управления регионального развития и реализации нац­проекта Федерального дорожного агентства Дмитрий Лаптев.