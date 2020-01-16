Проблем с названиями улиц и населенных пунктов быть не должно

О путанице с наименованиями, которая стала одним из «формальных поводов» в отказе от внесения перечня севастопольских сел в Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления, заявила депутат Татьяна Лобач. Проблему обсуждали на рабочем совещании постоянного комитета заксобрания по здравоохранению и соцполитике.

Как оказалось, недавние поправки, давшие Балаклаве статус города, прибавили ее жителям проблем.

— У многих балаклавцев в паспорте указано, что они родились или проживают в городе Севастополе на улице Новикова, например, а не в городе Балаклава, — объяснила Т.Лобач. Это может стать неразрешимой проблемой при регистрации прав собственности, оформлении документов, получении социальных выплат.

В поправках к закону №19-ЗС «Об административно-территориальном устройстве города Севастополя» парламентарии указали, что в границах субъекта РФ города федерального значения Севастополя существуют две категории населенных пунктов — городские и сельские. К городским непосредственно относится сам город Севастополь и Инкерман. Долгое время, переходя из юрисдикции одного государства в другое, Инкерман и Балаклава были то просто частью Севастополя, то самостоятельными единицами в его границах. И вот снова статус поменялся.

По историческим и архивным данным был составлен и перечень сельских населенных пунктов в границах города Севастополя. Но здесь-то у законодателей возникли сложности.

— Мы ввели условно новый населенный пункт, хотя он, конечно, не новый — поселок Ласпи. В 2014 году у нас не было информации, что в Ласпи есть зарегистрированные люди. Но на сегодняшний момент выяснилось, что там действительно расположено несколько домов, где зарегистрированы и проживают люди. Значит, это населенный пункт и ему должен быть представлен статус, — объяснил заместитель губернатора Александр Кулагин.

Подобная история произошла и с поселком Ушаково, которое ранее значилось, как Ушаково без упоминания статуса «поселок». Поселок Любимовка, совхоз Полины Осипенко, совхоз Качинский не идентифицированы. Мест с таким названием в Севастополе юридически нет. Вместо село Родниковое в перечне появилось Родниковское.

О нестыковках в перечне населенных пунктов и необходимости внесения их в реестр наименований географических объектов совещании говорил и старший помощник прокурора Севастополя Сергей Неудахин.

— Этот вопрос существует. […]Нужно провести определенную работу. Есть несколько сел, которые в этом реестре отсутствуют. Нужно найти обосновывающие документы, чтобы наименования сел внести в реестр, — сообщил он.

По причине неоднократных трансформаций, связанных с переводом названий с одного языка на другой и обратно в Севастополе актуальна и проблема с наименованием улиц.

— У нас существует несколько наименований для одной и той же улицы. Например, улица Коли Пищенко. В разных регистрационных документах у людей, даже правоустанавливающих, ул.Коли Пищенко в разное время называлась по разному: Николая Пищенко, Коли Пищенко, К.Пищенко или просто Пищенко. И таких примеров у нас множество, — рассказывает А.Кулагин.

Поэтому, по словам замгубернатора, и была создана топонимическая комиссия. Она выработала рекомендацию, а правительство Севастополя приняло постановление о тождественности наименований. Как бы не написали улицу, если она идентифицируется и если нет другой улицы с таким названием, то органы государственной власти эту тождественность должны принимать, а у людей никаких проблем возникать не должно.

— На основании этого запись «город Балаклава» тождественна записи просто «Балаклава», — убежден А.Кулагин.