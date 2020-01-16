Начат капитальный ремонт поликлиники на ул.Ерошенко

Пациентам придется ездить на прием к врачам на ул.Силаева и Супруна.

В поликлинике №2 Первой городской больницы проводится капитальный ремонт. Работы будут завершены к концу 2020 года, сообщает Департамент здравоохранения Севастополя.

На период ремонта специалистов поликлиники на ул.Ерошенко в Стрелецкой перевели в другие медицинские учреждения. Офтальмологи и хирург принимают пациентов на ул.Супруна, 19. Отоларинголог — в поликлинике на ул.Силаева, 3. Здесь же можно пройти ультразвуковые исследования. К неврологу придется ехать в женскую консультацию на ул.Юмашева, 4-А. Остальные врачи пока работают в штатном режиме.

Порядок записи к специалистам можно уточнить в регистратуре поликлиники или в Едином контакт-центре здравоохранения по телефону 8 (800) 5-800-800. Операторы работают без выходных с 8.00 до 17.00, звонок бесплатный.

В ходе капитального ремонта поликлиники обновят фасад, крышу, окна и двери, проведут перепланировку помещений, заменят вентиляцию, электросети, системы водоснабжения и канализации.