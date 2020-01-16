На КОС «Южные» будут искать единого подрядчика

На КОС «Южные» будут искать единого исполнителя основных строительных работ. Об этом журналистам заявил вице-губернатор Севастополя Денис Солодовников.

— Мы сейчас находимся в стадии решения вопроса по единому исполнителю. Это касается не только КОС «Южные», но и будущего медицинского кластера, в который входят больница скорой помощи, инфекционная больница, онкологический центр, — пояснил Д.Солодовников.

Как известно, на заново объявленный тендер по выполнению строительно-монтажных работ по объекту «Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений «Южные» никто так и не заявился. По мнению Д.Солодовникова, отчасти причина этого — в некачественной проектной документации.

— Сами проекты некачественные. К сожалению, нам часто приходится уже по ходу работ выявлять их недостатки и корректировать их, и это касается большей части объектов капстроя на территории города, — заявил чиновник.

По его словам, по КОС «Южные» также необходимо вносить корректировки в проект.

Справка

КОС «Южные» начали функционировать в 1969 году, но часть их сооружений так и не были введены в эксплуатацию. Начиная с 2000-х годов финансирование развития объекта было прекращено, установки биологической очистки законсервированы, проводилась только механическая очистка воды.

Власти Севастополя несколько раз пытались начать реконструкцию очистных, но денег в бюджете города и Украины на них не было.

После возвращения в Россию реконструкцию КОС за 6,8 млрд рублей включили федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя. Подрядчик — АО «Биотехпрогресс» в декабре 2017 года получил аванс от правительства Севастополя в размере 2,055 млрд рублей. Деньги перевели в ПАО «ОФК Банк», предоставивший банковскую гарантию. А в апреле 2018 года лицензию у банка отозвали.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. По версии следствия, государственный контракт на строительство КОС «Южные» был заключен с грубыми нарушениями: из него исключили пункт об обязательном казначейском сопровождении и перечислили аванс в сомнительный банк.

По этому уголовному делу 17 октября 2019 года был арестован бывший глава Департамента городского хозяйства Севастополя Михаил Тарасов. Он подозревается в превышении должностных полномочий при незаконном заключении контракта на строительство канализационно-очистных сооружений «Южные».

Найти нового подрядчика на реконструкцию КОС правительству Севастополя пока не удалось.