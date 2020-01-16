15 заказчиков остались без денег и мебели

Предприниматель обманул 15 человек, обещая изготовить и установить мебель.

Прокуратурой Ленинского района Севастополя утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя 1980 года рождения, который обвиняется в мошенничестве.

По версии следствия, индивидуальный предприниматель под видом оказания услуг по изготовлению, доставке и установке бытовой техники, сантехники и корпусной мебели заключал с покупателями договоры на оказание услуг и продажу товаров. А получив предоплату, распоряжался деньгами по своему усмотрению.

С июня 2016 года по май 2019 года 15 жителям Севастополя, Ялты и Республики Башкортостан причинен ущерб на общую сумму свыше 3,4 млн рублей.

Расследование уголовного дела проведено СО ОМВД РФ по Ленинскому району, его материалы направлены в суд, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.