В Севастополе открыли «Инженерную школу»

На пр.Античный вступила в строй новая школа, рассчитанная на 720 учеников. Занятия здесь будут вестись в одну смену.

Для учеников предусмотрена предпрофильная и профильная подготовка, направленная на развитие инженерно-технических и медицинских навыков, поэтому образовательное учреждение получило название «Инженерная школа» и новейшее оборудование для специализированных кабинетов.

Это объект федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года». Стоимость работ составила свыше миллиарда рублей.

Открытие школы должно было состояться еще в августе 2019-го — к началу учебного года, но из-за недоделок его пришлось отложить на полгода.

Напомним, что в 2005 году было принято решение о строительстве украинской гимназии в районе Омеги. На возведение этого учебного заведения Кабинет министров Украины предусмотрел в бюджете 36 млн грн (7,2 млн долларов). Гимназию, тогда ее называли «школа-коллегиум», должны были ввести в строй к 1 сентября 2010 года. Но не успели. В августе 2010 года по факту приписок при ее строительстве было возбуждено уголовное дело на экс-начальника Управления капстроительства Севастополя Андрея Малышева. Недостроенное здание школы-коллегиума долгое время было вещественным доказательством, поэтому стройку заморозили, а деньги перекинули на реконструкцию канализационного коллектора.

В Россию школа-коллегиум пришла в виде многолетнего недостроя. В 2016 году ее было решено снести, а на этом месте построить новую школу.