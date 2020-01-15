В Крыму отремонтируют 12 глубоководных выпусков

На капитальный ремонт канализационных сооружений предусмотрено около 1,8 миллиардов рублей.

В рамках реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года» выполняются работы по капитальному ремонту глубоководных выпусков сточных вод прибрежных канализационных очистных сооружений. Подрядные организации приступили к выполнению работ на КОС Алушта, Рыбачье, Солнечногорское, Партенит, Евпатория, Керчь, Приморский, Форос, Симеиз, Отрадное, сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым.

Менять трубы глубоководных выпусков приходится с помощью плавкранов и судов под водой, на большой глубине, не отключая подачу стоков с очистных сооружений на суше.

Работы планируется завершить до конца 2021 г.

Реализация данного мероприятия позволит довести функциональную работу глубоководных выпусков до нормативных требований и исключит возможность попадания очищенных стоков в прибрежную зону.