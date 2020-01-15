Ученики Кванториума фонтанируют идеями

В детском технопарке «Кванториум» 10 января проходил день открытых дверей, а, значит, преподаватели всех квантумов были в полной боевой готовности. Для многих ребятишек это стало первой встречей с появившимся год назад в Севастополе учреждением дополнительного образования.

Далеко не все знают о существовании в городе этого оснащенного современным оборудованием и, что совсем немаловажно, абсолютно бесплатного для детей детского технопарка. Явный его плюс — молодость преподавателей, так что вопрос о поиске общего языка с учениками не стоит в принципе. Да и общая обстановка совсем не похожа на школьную, потому что нацелена не на оценочный результат, а на побуждение к самораскрытию.

Разумеется, со школьных «надо», «должен», «обязан» на кванторианские «хочу», «знаю», «смогу», в одночасье перестроиться сможет не каждый, но если получится...

Думать руками

Мы начали нашу экскурсию по «Кванториуму» с его сердца — квантума Hi-Tech. Педагог-наставник Виктор Сенько рассказал, что после Дня открытых дверей предполагается добрать ребят в некоторые квантумы, руководимые им в том числе.

По его словам, имеющаяся технологическая база позволяет реализовать любые проекты, связанные с применением высоких технологий, главное — воспитание инженерного мышления. На деле это означает, что ребятам предлагают сделать «полезные вещи» собственными руками.

В качестве иллюстрации В.Сенько показывает уже воплощенный проект Ивана Волошина. На самом деле это собранный и масштабированный вдвое трехмерный деревянный пазл фигурки лисенка, который в результате диверсификации превратился сначала в интерьерный объект, а затем креативный комнатный светильник, снабженный емкостным реле.

Казалось бы, принцип работы электрического реле изучают в школьном курсе физики, но в том-то и дело, что в «Кванториуме» абстрактная теория становится увлекательной практикой.

Для этого в большом зале имеются даже станки с числовым программным управлением, и, представьте, ребята умеют на них работать.

Такого рода интерес В.Сенько называет прорывом и признается, что его ученики буквально фонтанируют идеями. Пример тому — уже готовый макет остова дирижабля, который затем обтянут металлизированным лавсаном, заполнят гелием. Юные изобретатели планируют оснастить его камерой GoPro и запустить в небо. По их задумке, должен получиться многофункциональный юнармейский командно-тактический мобильный комплекс, с наземной и воздушной частью.

Правда, до этого еще придется выполнить ряд измерений, потрудиться над рулями высоты, поворотными рулями, приделать мотор, — словом решить несколько задач, с которых и начинается путь мальчишек в инженерию. Ту самую, без которой задыхается современное производство и запрос на которую в стране много выше, чем на юристов и менеджеров.

Веб-сайты своими мозгами

Педагог-наставник Дмитрий Чорный возглавляет направление «Дата-квантум», оно создано для повышения цифровой грамотности детей и предполагает сбор информации, ее анализ, обработку и сведение. Уже на первом году обучения детей погружают в основы веб-программирования и учат создавать не просто сайты, а ресурсы, на которых можно вести расчет и обработку информации.

Тема сегодняшнего урока — разработка проекта для самого Кванториума по ведению инвентарно-складского учета. Другие группы работают над созданием единого интернет-ресурса для всех Кванториумов, которых в России уже больше сотни. Это позволит размещать общий календарь мероприятий всех Кванториумов и, значит, наладить информационный обмен между ними.

Слушатели второго года обучения совсем недавно заняли второе место в городском конкурсе личных и командных проектов InScience со своим проектом «Обратная связь»: педагог – родители. Его суть — в создании ресурса для родителей, с использованием привычных для них соцсетей.

Среди других проектов — «Тренажер для школ» с внедрением нейронной сети. Это когда сама система будет определять проблемные участки в изучении школьных предметов конкретного ученика и подбирать задачи для их устранения.

Д.Чорный утверждает, что решение практических задач дает гораздо больший эффект, чем теоретические знания школьной информатики.

Интересно, что в этом квантуме с интересом занимаются не только школьники, но и студенты СевГУ.

Взлететь на пульте

Даниил Колесников учится в 11-м классе школы №14. В «Кванториум» год назад его привел преподаватель по робототехнике из Малой академии наук. Молодого человека сразу привлекло направление «Аэроквантум», где, как оказалось, можно собрать своими руками квадрокоптер и запрограммировать его. Уже в феврале парень собрал свой первый аппарат и принял участие в отборочном этапе всероссийских соревнований «Робофест», а через два месяца стал участником чемпионата в Москве. И хотя наград из столицы он не привез, приобрел ценный соревновательный опыт, благодаря которому он теперь готовится к соревнованиям, финал которых состоится опять же в Москве.

— Я буду сам взлетать «на пульте», а мой квадрокоптер должен преодолеть серию препятствий и при этом замерять высоту и показывать данные на цифровом табло. Это приносит дополнительные очки, без которых рассчитывать на победу невозможно. Квадрокоптер у меня уже собран, теперь нужно придумать, как прикрепить к нему гироскоп, датчик ультразвука, искусственный интеллект и все это запрограммировать, — рассказал Даниил, пояснив, что, по условиям конкурса, квадрокоптер за две минуты должен пролететь два круга мимо препятствий, залетая внутрь и вылетая оттуда.

Любопытно, что за своей такой увлеченностью парень еще не определился, куда будет поступать.

— Увлекаюсь инженерией и программированием, что выбрать, пока не знаю, — признался он.

Вместо мышки — взгляд

В IT-квантуме нас встретил педагог-наставник Андрей Полянский. В его классе все компьютерные столы заняты, что при нынешнем интересе к программированию совсем не удивительно. Сейчас во всем мире айтишники настроены на создание различного рода полезных приложений, этим же занимаются и в Кванториуме, здесь разрабатывают приложение для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Для начала закупили айтрекер — прибор, который следит за движением глаз и дает возможность управлять компьютером взглядом, без помощи рук. А.Полянский показывает, как это работает: зрачок как бы цепляет курсор на специальной панели и выводит его в поисковую строку. Заметим, само это действие требует определенной сноровки.

Суть их разработки в том, чтобы использовать этот ай­тре­кер для изучения различных школьных предметов в специальных приложениях, с помощью которых можно было бы изучать иностранные языки или решать примеры по математике.

— Подобные приложения в интернете купить можно, но стоят они дорого. Именно поэтому мы предложили нашим кванторианцам самим разработать для своих заказчиков, коими являются родители детей с ОВЗ, удобные и, что очень важно, бесплатные обучающие, развивающие и игровые приложения, — поделился А.Полянский.

Шкодеры

В основных группах в Кванториуме занимаются ребята в возрасте от 10 до 21 года. Но еще есть подготовительная и инженерная школа для детей в возрасте от 5,5 лет. Их называют шкодерами.

Вхождение в мир познания и изобретательства они начинают с самых основ игрового программирования, с постепенным усложнением заданий. Да, эти малыши еще не умеют читать, но у них очень хорошо развиты логика и творческое мышление, что позволяет им легко справляться с тестовыми заданиями.

Это уже потом они смогут заглянуть в каждую аудиторию «Кванториума» и выбрать для себя что-то самое увлекательное. Главное, что выбор — есть!