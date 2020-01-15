Села есть, а сельских жителей нет

Живущие в селах под Севастополем пенсионеры пока не получат федеральные доплаты к пенсии из-за противоречий федеральных и местных законов.

Об этом говорили на рабочем совещании постоянного комитета заксобрания по здравоохранению и социальной политике, где обсуждалась тема включения сельских территорий Севастополя в федеральные классификаторы.

Отправной точкой для совещания стало обращение граждан, проживающих в селах и поэтому имеющих право на дополнительные федеральные выплаты к пенсии (это примерно 1245 рублей), но получивших отказ в Пенсионном фонде. Им отказали, потому что сельские территории Севастополя по прежнему не включены в Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.

Заметим, что таких пенсионеров в Севастополе порядка 10 тысяч.

Когда в 2014 году севастопольские законодатели принимали закон №19-ЗС «Об административно-территориальном устройстве города Севастополя» в нем речь шла только о сохранении статуса города, который существовал на тот период. Он состоял в делении Севастополя на четыре района: Нахимовский, Ленинский, Гагаринский, Балаклавский. Толчком к принятию изменений в городской закон №19 стал указ президента РФ о мерах социальной поддержки жителей села, в котором были определены дополнительные выплаты к пенсии.

— Конечно, нужно было срочно принимать какое-то решение для того, чтобы зафиксировать статус населенных пунктов, потому что закон №17-ЗС от 2014 года «Об установлении границ и статусе муниципальных образований в городе Севастополе» определял только границы города, статус муниципальных образований, системы местного самоуправления, а к наличию или отсутствию сельских населенных пунктов не имел никакого отношения, — рассказывает заместитель губернатора и автор проекта закона Александр Кулагин.

В июле 2019 года заксобрание составило перечень сел и поселков, исторически расположенных на территории Севастополя, и поправки в закон о территориальном делении. Прошло полгода, а Крымстат не внес поправки в Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления (ОКАТО) по «формальным причинам». Поэтому пенсионеры в селах не получили федеральные надбавки, а простые сельские жители не могут рассчитывать на ипотечные кредиты, которые им также положены с 1 января 2020 года.

Получается, в реальности села есть, а на бумаге их нет.

— Существует противоречие между Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (ОКТМО) и Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО). Соединить эти понятия мы не можем. Теперь, если какое-то предприятие или индивидуальный предприниматель захочет работать в поселках или в селах, мы не сможем их зарегистрировать, — обратила внимание на еще одну проблему заместитель руководителя управления федеральной службы государственной статистики по Крыму и Севастополю Елена Дацюк.

На каком основании Крымстат не внес в федеральный классификатор поправки, оформленные на законодательном уровне севастопольскими депутатами, на данном этапе разбирается севастопольская прокуратура.

— Вопрос о внесение данных или изменений в ОКАТО относится к компетенции Крымстата. В настоящее время я не могу анонсировать результаты. Мы проводим проверку о законности отказа Крымстата о внесении изменений в ОКАТО, — объяснил старший помощник прокурора города Сергей Неудахин.

По его словам, действительно, есть ряд несостыковок между городскими законами №17 и №19, но насколько они является препятствием для внесения изменений в ОКАТО еще придется разобраться.

— Мы уже получили ответ из Крымстата. Сейчас готовим дополнительный запрос, чтобы выйти на окончательную оценку. Но при этом, Крымстат это не точка преткновения, потому что те обстоятельства, которые указаны в их ответе, а именно несостыковки в перечне населенных пунктов и вопрос внесения населенных пунктов в реестр наименований географических объектов остается открытым и их надо решать, — подчеркнул С.Неудахин.

Прокуратура порекомендовали севастопольскому правительству и законодательному собранию до 1 февраля внести изменения в закон №17, а также в реестр географических наименований.

— Нужно провести определенную работу. Есть несколько сел, которые в этом реестре отсутствуют, нужно найти обосновывающие документы, чтобы была возможность наименования этих сел внести в реестр. Когда эта административная работа будет проведена, то не будет никаких препятствий с внесением в ОКАТО, — порекомендовал старший помощник прокурора города.

— Как только наши населенные пункты появятся в ОКАТО, сразу граждане смогут обращаться и в другие государственные органы - пенсионный фонд, налоговую, банки за получением льгот и прочего на основании того, что место, где они проживают, является сельским населенным пунктом. А это все выплаты из федерального бюджета, которые частично, например, программу «Земский доктор» в данное время финансируют из городского бюджета. После того, как все уладится, город сможет деньги, которые тратятся на покрытие этих нужд, направить на что-то другое, — подытожила председатель постоянного комитета заксобрания по здравоохранению и социальной политике Татьяна Щербакова.