Охотничий домик князя Юсупова в Балаклаве хотят вернуть в городскую собственность
Исковое заявление с таким требованием поступило в арбитраж Севастополя от городского Управления охраны объектов культурного наследия. Первое заседание по рассмотрению спора состоится 11 февраля.
Объект культурного наследия регионального значения «Охотничий домик князя Юсупова», расположенный на продолжении Таврической набережной — ул.Мраморной — на западном берегу Балаклавской бухты, много лет стоит в полуразрушенном, заброшенном состоянии. Принадлежит историческое здание обществу с ограниченной ответственностью «Золотой символ».
В Севнаследии считают, что факта столь бесхозяйного содержания объекта культурного наследия достаточно для изъятия его из собственности коммерческой структуры в пользу города.
По данным единого госреестра юридических лиц, компания-ответчик учреждена в июне 1996 года для деятельности, связанной с водным транспортом (в качестве дополнительных видов деятельности указаны торговля, гостиничный и ресторанный бизнес). Уставный капитал — чуть более 50 млн рублей. Директор — Андрей Фомин, владельцы в равных долях: ООО «Автотранспортная компания «Крым», Василий Сетков, Сергей Велижанский и Анна Ганжа. Считается, что эти учредители представляют интересы бывших украинских нардепов Андрея Сенченко и Людмилы Денисовой.
В качестве третьих лиц для участия в деле об изъятии охотничьего домика Юсуповых из частной собственности суд решил привлечь правительство Севастополя, местный департамент по имущественным и земельным отношениям, Министерство обороны Российской Федерации, ФГКУ «Крымское территориальное управление имущественных отношений» Минобороны России, ФКУ «Управление Черноморского флота», ФКУ «Объединенное стратегическое командование Южного военного округа» и Управление федеральной службы судебных приставов по Севастополю.
Небольшое имение на западном берегу Балаклавской бухты было построено по проекту архитектора Николая Краснова в начале 20 века (до 1912 года), после чего было приобретено одной из богатейших семьей Российской империи — Юсуповыми. Им тогда принадлежало несколько «дач» в Крыму: имение в Кореизе и еще одно — в горной части полуострова, на окраине небольшой татарской деревни Коккозы (сейчас это село Соколиное).
Правда, воспользоваться «охотничьим домиком» Юсуповым было не суждено. Последний представитель рода Юсуповых — младший из сыновей генерал-лейтенанта графа Феликса Феликсовича Юсупова и Зинаиды Николаевны Юсуповой, богатейшей наследницы России и последней из представительниц княжеского рода Юсуповых. Его также нарекли в честь отца Феликсом Феликсовичем. Он известен как организатор заговора убийства Григория Ефимовича Распутина 17 декабря 1916 года на ул.Мойка в родовом дворце Юсуповых. После гибели старшего брата Николая Феликсовича на дуэли он стал единственным наследником фамильного состояния династии Юсуповых.
В 1919 году Феликс, его жена Ирина (племянница Николая II) и родители, как и другие члены рода Романовых, были вывезены на британском линкоре «Мальборо» в Великобританию. Позже Юсупов-младший с супругой переехали в Париж, где и обосновались до конца жизни. Сыновей у них не было, дочь Ирина скончалась в 1983 году.
Здание на берегу Балаклавской бухты использовалось для нужд флота в то время, когда Балаклава была закрытым населенным пунктом как военно-морская база подводных лодок. После охотничий домик подвергался строительному вмешательству и вандализму, сохранив, однако, основные конструктивные элементы. Но вот возрождения красивейшего сооружения, созданного по мотивам ханского дворца в Бахчисарае, так и не случилось. Теперь появилась надежда, что за счет государственных сил и средств, если удастся вернуть здание в городскую собственность, объект культурного наследия будет восстановлен.