Охотничий домик князя Юсупова в Балаклаве хотят вернуть в городскую собственность

Объект культурного наследия регионального значения «Охотничий домик князя Юсупова», расположенный на продолжении Таврической набережной — ул.Мраморной — на западном берегу Балаклавской бухты, много лет стоит в полуразрушенном, заброшенном состоянии. Принадлежит историческое здание обществу с ограниченной ответственностью «Золотой символ».

В Севнаследии считают, что факта столь бесхозяйного содержания объекта культурного наследия достаточно для изъятия его из собственности коммерческой структуры в пользу города.

По данным единого госреестра юридических лиц, компания-ответчик учреждена в июне 1996 года для деятельности, связанной с водным транспортом (в качестве дополнительных видов деятельности указаны торговля, гостиничный и ресторанный бизнес). Уставный капитал — чуть более 50 млн рублей. Директор — Андрей Фомин, владельцы в равных долях: ООО «Автотранспортная компания «Крым», Василий Сетков, Сергей Велижанский и Анна Ганжа. Считается, что эти учредители представляют интересы бывших украинских нардепов Андрея Сенченко и Людмилы Денисовой.

В качестве третьих лиц для участия в деле об изъятии охотничьего домика Юсуповых из частной собственности суд решил привлечь правительство Севастополя, местный департамент по имущественным и земельным отношениям, Министерство обороны Российской Федерации, ФГКУ «Крымское территориальное управление имущественных отношений» Минобороны России, ФКУ «Управление Черноморского флота», ФКУ «Объединенное стратегическое командование Южного военного округа» и Управление федеральной службы судебных приставов по Севастополю.

Небольшое имение на западном берегу Балаклавской бухты было построено по проекту архитектора Николая Краснова в начале 20 века (до 1912 года), после чего было приобретено одной из богатейших семьей Российской империи — Юсуповыми. Им тогда принадлежало несколько «дач» в Крыму: имение в Кореизе и еще одно — в горной части полуострова, на окраине небольшой татарской деревни Коккозы (сейчас это село Соколиное).

Правда, воспользоваться «охотничьим домиком» Юсуповым было не суждено. Последний представитель рода Юсуповых — младший из сыновей генерал-лейтенанта графа Феликса Феликсовича Юсупова и Зинаиды Николаевны Юсуповой, богатейшей наследницы России и последней из представительниц княжеского рода Юсуповых. Его также нарекли в честь отца Феликсом Феликсовичем. Он известен как организатор заговора убийства Григория Ефимовича Распутина 17 декабря 1916 года на ул.Мойка в родовом дворце Юсуповых. После гибели старшего брата Николая Феликсовича на дуэли он стал единственным наследником фамильного состояния династии Юсуповых.

В 1919 году Феликс, его жена Ирина (племянница Николая II) и родители, как и другие члены рода Романовых, были вывезены на британском линкоре «Мальборо» в Великобританию. Позже Юсупов-младший с супругой переехали в Париж, где и обосновались до конца жизни. Сыновей у них не было, дочь Ирина скончалась в 1983 году.

Здание на берегу Балаклавской бухты использовалось для нужд флота в то время, когда Балаклава была закрытым населенным пунктом как военно-морская база подводных лодок. После охотничий домик подвергался строительному вмешательству и вандализму, сохранив, однако, основные конструктивные элементы. Но вот возрождения красивейшего сооружения, созданного по мотивам ханского дворца в Бахчисарае, так и не случилось. Теперь появилась надежда, что за счет государственных сил и средств, если удастся вернуть здание в городскую собственность, объект культурного наследия будет восстановлен.