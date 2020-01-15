Новый срок сдачи моста на Пожарова — 30 апреля

Несмотря на обещание подрядчика, прописанные в контракте сроки и практически круглосуточную работу, завершить «Реконструкцию моста через суходол на пр.Гагарина» до конца 2019 года не удалось. Сделана лишь половина моста.

А 14 января вице-губернатор Севастополя Денис Солодовников пафосно объявил о переходе ко второму этапу его комплексной реконструкции.

— Завершена основная часть. Построен новый мост, старые конструкции сейчас разбираются. Движение идет по правой части моста, — сообщил Д.Солодовников.

По его словам, по качеству работ у заказчика к подрядчику никаких вопросов нет.

— Работы были начаты в конце сентября. За три месяца правая сторона дороги сделана, по ней пущено движение, — объявил Д.Солодовников, отметив, что процессу строительства серьезно мешают недоработки проекта. Впрочем, такая ситуация стандартна для всех строек в Севастополе.

— К большинству проектов у нас есть претензии. Тем не менее здесь сделан не только мост, но еще и примыкания к нему. Ведется серьезная работа по переврезке водовода, потому что это центральный водопровод между двумя районами. Подрядчик находится в графике, срок окончания работ – конец апреля, — продолжал перечислять сделанное вице-губернатор.

Он также выразил уверенность, что все работы, связанные с мостом, переустройством пространства под ним, а также инженерными сетями, будут выполнены в срок. И даже озвучил его — 30 апреля 2020 года.

Госконтракт на реконструкцию моста был заключен с воронежским ООО «ИнвестДорсервис», а ходе работ рассказывал представитель симферопольской фирмы ООО «Крымстроймост».

По словам исполнительного директора ООО «Крымстроймост» Александра Юрченко, второй этап реконструкции включает те же самые работы, что и первый, однако задачу усложняет разборка старого искусственного сооружения.

— Декабрем мы закрыли первый этап по сокращенной схеме. Строителям предстоит возвести точно такое же искусственное сооружение, как и на первом этапе, только шире на два метра. В итоге будет четыре полосы движения по двум направлениям, общей шириной 14 м, плюс два тротуара по 1.25 метра, — ответил на вопрос «Севастопольской газеты» А.Юрченко.

Он также отметил основные сложности строительства: недоработки проектной документации, бесхозные сети, собственников которых долго не могли определить. На втором этапе эти трудности уже отпали.

— Среди корректировок проекта — байпас, который мы сейчас проложили, и теперь проводим гидродинамические испытания. Чтобы устроить новую сеть водопровода, переключим водоснабжение на него, демонтируем старый водопровод, проложим новый и только потом байпас демонтируем, — пояснил А.Юрченко.

Он также напомнил о выполнении работ под искусственным сооружением, где идет большой сбор воды с прилегающих территории.

— Проектом не предусмотрены поверхностные водоотводы, то есть подтопляются частные домовладения. Мы с заказчиком решили за счет средств на непредвиденные расходы эту недоработку проекта устранить, — сказал А.Юрченко.

По его же словам, со стороны улицы Гагарина строители начали обустраивать пешеходную дорожку.

— Там уже проложено 62 метра. После того, как организация, которая занимается выносом канализации, доустроит свой колодец, мы продолжим эти работы и завершим тротуар от Строительного колледжа до улицы Дмитрия Ульянова до конца этого месяца, — пообещал исполнительный директор.

Он также ответил на вопрос «Севастопольской газеты» о замене окон в близлежащих домах для шумоизоляции. Эти работы на общую сумму 6,6 млн рублей изначально заложены в проекте, однако намеченные на декабрь прошлого года, они так и не были выполнены.

— Да, деньги на это заложены в проекте. Принято решение государственным заказчиком, что мы поменяем окна. Это больше двух тысяч квадратных метров остекления. Нами уже проавансированы на эти цели средства севастопольской организации ООО «Интеграл». Они уже снимают замеры окон и уже до конца этого месяца часть поменяют, — ответил А.Юрченко.