«Кванториум» станет Международным Центром

«Приставка «Международный» даст возможность стереть границы в общении наших и детей из-за рубежа, использовать в своей работе новейшие технологии», — цитирует М.Виноградова пресс-служба правительства Севастополя.

В рамках Международного Центра планируется работа восьми структурных подразделений: двух технопарков, Центра непрерывного образования, двух IT-кубов, действующей станции Юных техников, мобильного технопарка и действующего технопарка «Кванториум».

Международный центр научно-творчества решено назвать именем контр-адмирала Фомы Фомича Мекензи — основателя Севастополя.

«Это наша история, это основатель нашего города и наш адмирал. С другой стороны, Севастополь — часть мировой истории. Опять же, услышав Mackenzie international education center, никто сходу не скажет, что он находится в Севастополе», — добавил М.Виноградов.

Справка

Фома Фомич Мекензи (англ. Thomas MacKenzie, Томас Маккензи; 1740-1786) — российский контр-адмирал шотландского происхождения, основатель Севастополя.