Крымчан бесплатно переведут с МТС на местных операторов связи

Операторы мобильной связи в Крыму к марту разработают способы бесплатного перехода крымских абонентов от федерального оператора к местным с сохранением прежнего тарифа и номера телефона при помощи услуги MNP (mobile number portability), сообщило ТАСС управление информационной политики Министерства внутренней политики, информации и связи региона.

Многие жители Крыма пользуются сим-картами МТС, прикрепленными к Краснодарскому краю. Крупные российские мобильные операторы не работают на полуострове, опасаясь попасть под западные санкции. Услуги связи в регионе предоставляют компании «К-Телеком» (бренд Win-mobile), «КТК-Телеком» («Волна мобайл»), «Крымтелеком» и «Севтелеком». Они подключены к базе данных перенесенных абонентских номеров.

В Россвязи ранее сообщали, что в Крыму и Севастополе на 11 января успешно на платной основе перенесено около 380 абонентских номеров.

«В настоящее время операторы готовятся к проведению технических процедур для осуществления услуги. Разрабатываются способы бесплатного перехода крымских абонентов от федерального оператора к крымским операторам с сохранением прежнего тарифа. Предполагается, что в дальнейшем, после перехода, процедура MNP будет работать в соответствии с порядком, предусмотренным для всей России: раз в год абонент сможет сменить оператора, заплатив 100 рублей. Запуск услуги MNP в Крыму запланирован на март 2020 года», — говорится в сообщении.

Предполагается, что при переходе абонентов будет задействована сеть многофункциональных центров, отметили в министерстве.