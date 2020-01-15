Генплан доработают и снова покажут

— Генеральный план проходил стадию публичного обсуждения, в том числе с городской общественностью, но за период этого сложного обсуждения он успел устареть. К тому же вышли поправки в федеральное законодательство, в том числе по Градостроительному кодексу, а также приказ №10 Минэка, — пояснил Д.Солодовников.

По его словам, сейчас нужно уже этот план привести в соответствие с нормами законодательства.

— Поэтому мы сейчас проведем его актуализацию, в том числе в части перспективного развития города, — продолжил чиновник.

По его словам, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поставил задачу, чтобы генплан отражал не только текущую ситуацию, но и все задачи, связанные с перспективным развитием города. После этого он будет откорректирован, приведен в соответствие с законодательством, а затем предложен к обсуждению общественности и Законодательному собранию.

На вопрос, сколько на это потребуется времени, Д.Солодовников ответил, что к концу 3-го квартала генеральный план нужно полностью доработать.