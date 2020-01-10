Житель Севастополя арестован при въезде на Украину

«Вчера было обращение, запросы [уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне] Москальковой и в МИД России сделаны. [Житель Севастополя] поехал на Украину, а в соцсетях у него были опубликованы фотографии с медалями, фотографии на тему Крымской весны», — объяснил П.Буцай.

По его данным, сейчас молодой человек находится под арестом на территории Украины.

В пунктах пропуска на российско-украинской границе украинские силовики неоднократно задерживали жителей Крыма и Севастополя, которые посещали сопредельное государство по личным делам. В частности, несколько месяцев пробыл под арестом житель Севастополя Степан Резуник, его удалось освободить в декабре при обмене пленными между Украиной, провозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. В начале декабря был задержан и до сих пор находится на Украине член севастопольского отделения «Единой России» Игорь Кучерявый.

Проблема в том, что украинские силовые структуры относятся к задержанным как к собственным гражданам, потому что именно по украинским паспортам въезжают на Украину жители полуострова.