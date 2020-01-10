В очереди на квартиру стоят пять тысяч человек

Правительство Севастополя опубликовало обновленный список граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории города. На 1 января 2020 года в нем 5013 человек.

Возглавляет список всё тот же Николай Петрович М., вставший на квартирный учет еще в далеком 1974 году.

За 2019 год в список было внесено 133 человека: многодетные, малоимущие, инвалиды, участники и ветераны боевых действий, переселенцы из районов Крайнего Севера, чернобыльцы и педагоги.