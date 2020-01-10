Незаконных торговых объектов в городе нет, а незаконная торговля есть

— Так, чтобы у нас в массовом порядке незаконные павильоны стояли без договоров или без арендных отношений, нет, такого не существует, — подчеркнул чиновник.

Тем не менее искоренить незаконную стихийную торговлю управлению до сих пор не удалось. В разных районах города и местах, порой непредсказуемых, с земли, с коленок или ящиков продают товары: продукты и ширпотреб.

Проблему с незаконно возникающей стихийной торговлей В.Кирпичников отрицать не стал и сообщил, что сотрудники потребительского рынка и лицензирования продолжают работу в этом направлении.

— Наводить порядок нам помогают жители нашего города, они рассказывают о нарушениях в социальных сетях: в «Вконтакте», «Фейсбуке», «Инстаграме». И я призываю граждан продолжать эту работу и помогать нам в борьбе с незаконной торговлей, — заявил он.