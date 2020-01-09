Женщина на «ватрушке» врезалась в дерево

Жительница Севастополя получила травму, катаясь на Ай-Петри на надувных санках — сноутюбинге. Информация о происшествии поступила в службу спасения 8 января в 9.45.

К месту ЧП немедленно выехала дежурная смена спасателей Ялтинского АСО «Крым-спас», патрулирующая перевал Охотничий на плато Ай-Петри. Прибыв на место, спасатели выяснили, что женщина, катаясь на «ватрушке», врезалась в дерево.

Пострадавшей, жительнице Севастополя 1969 г.р., оказали первую доврачебную помощь, наложив фиксирующую повязку. На спецносилках ее доставили к проезжей части и передали медикам для дальнейшей госпитализации в Ливадийскую больницу с предварительным диагнозом: травма позвоночника и ушиб внутренних органов.