В музее выставят амуницию и вооружение из поставок по ленд-лизу

Пистолеты-пулеметы Томпсона, предметы амуниции и вооружения, составлявшие основу поставок союзников по антигитлеровской коалиции Советскому Союзу по ленд-лизу, будут представлены впервые в экспозиции Центрального музея Тавриды в Симферополе в мае, сообщил ТАСС директор музея Андрей Мальгин.

«К 75-летию окончания Великой Отечественной войны, к 9 мая, в нашем музее впервые будут представлены подлинные образцы вооружения и предметы амуниции из поставок союзников по антигитлеровской коалиции по ленд-лизу в Советский Союз. Одним из коридоров с весны 1944 года и по весну 1945 года для них был как раз Крымский полуостров», — сообщил А.Мальгин.

По его словам, экспозиция сейчас формируется из запасников музея, ранее экспонаты не выставлялись. Он уточнил, что пистолеты-пулеметы, наиболее известные по гангстерским боевикам, входили в комплект танков союзников, которые направлялись в СССР. Когда освободили Крым, часть ленд-лизовских поставок из Ирана пошла в Красную Армию кратчайшим путем — через Крымский полуостров.

«Это малоизученная страница истории Великой Отечественной войны. Поставки шли через порты Севастополя и Керчи, в наших фондах образцы вооружения есть. Мы хотим еще раз напомнить, что война против нацизма велась странами коалиции, а это СССР, Великобритания и США, которые совместно дали отпор армадам завоевателей, и основы послевоенного мира были заложены именно в Крыму, в Ялте на конференции Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля», — сообщил А.Мальгин.

В рамках программы ленд-лиза США поставляли своим союзникам по Второй мировой войне, в том числе СССР, технику, боеприпасы, продовольствие, медикаменты и прочие грузы, необходимые для борьбы с общим врагом.

В музее будет выставлено также более 50 образцов советского и трофейного немецкого стрелкового вооружения, которые в том числе использовались и советскими партизанами, а также документы периода более чем 900-дневной оккупации Крыма (с 1941-го по 1944 год), советских комиссий по расследованию преступлений оккупационного режима.

Партизанская «Катюша» и ватник

В фондах музея есть много экспонатов, которые в силу определенных причин ранее не выставлялись: к примеру, армейский ватник и ватные брюки.

«Кто-то передал в музей сразу после войны, они просто лежали, не использовались практически в экспозициях. Это прошедшие фронт элементы военной формы. Кто мог подумать, что через десятки лет они превратятся в интересные экспонаты для выставки», — отметил А.Мальгин.

Среди интересных артефактов также есть бутылки для зажигательной смеси, которые в 1941 году выпускал Симферопольский стеклотарный завод. Это были специальные бутылки с выемкой под запал.

Отдельная тема касается крымских партизан. В музее будет создана диорама одного из ожесточенных боев народных мстителей с карателями зимой 1943 года в районе горы Колан- баир. Там партизанами применялись уникальные в своем роде горно-вьючные варианты реактивных установок М-8, их называли еще партизанскими «Катюшами».

Дивизион из четырех таких установок был переброшен в Крым осенью 1943 года и практически сразу вступил в бой. Две из них были уничтожены вражеской авиацией и артиллерией, а две были спрятаны партизанами в одной из балок. Одну нашли в 2008 году, передали в музей, где и отреставрировали. К маю этого года она составит центральную часть диорамы и экспозиции к 75-летию Великой Победы.