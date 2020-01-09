Севпарки не хотят останавливаться на достигнутом

В течение года общественники продолжили работы по интеграции четырех участков античной хоры Херсонеса в Гагаринском районе в городскую среду. Благодаря активной поддержке волонтеров усадьбу 25 очистили от мусора. На субсидию в 800 тысяч рублей, полученную от правительства города, территорию благоустроили скамейками и дорожками, провели освещение и установили скульптуры местного художника Валерия Пахомова.

Их севастопольцы активно обсуждали в соцсетях: спорили об эстетической ценности, странной тематике, непрофессионализме исполнителя.

— Скульптуры тематически выдержаны, — объясняет руководитель общественной организации «Севпарки» Ольга Глухова.

По ее словам, это символы, связанные с земледелием, потому что херсонесские хоры имеют непосредственное отношение к сельскому хозяйству и быту древних греков.

— Да, работы самодеятельные. У нас вообще общественная организация, и чьи работы выставить в парке, мы решали на общем собрании, — добавляет О.Глухова.

Скульптуры несколько раз подвергались нападению: их обливали краской.

По словам О.Глуховой, вандализму также подверглись малые архитектурные формы и на участке №9. Гипсового ослика в конце декабря разворотили до арматуры, а конструкции галереи, как и на усадьбе 25, облили краской. Хулиганами оказались местные подростки.

Но общественники не опускают руки и собираются вести свою работу дальше.

— За пять лет, которые мы работаем над благоустройством общественных территорий в Севастополе, только в 2019 году появилась явная позитивная тенденция. Почти каждый месяц в городе открывается один парк. Хороший парк, сделанный качественно. Появляется много новых интересных пространств, в которых город так долго нуждался. Это радостная и жизнеутверждающая тенденция, — уверена О.Гухова.

Севпарки и в этом году отправили заявку на президентский грант. Новый проект, на который они просят 2,8 миллиона рублей, связан больше с содержанием, чем с формой. Общественники хотят количественно и качественно повысить уровень культурных и просветительских мероприятий, которые наполнят пространство жизнью и человеческими эмоциями.