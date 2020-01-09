Погиб в трансформаторной будке

Мужчина залез в трансформаторную будку и погиб.

О трагическои происшествии, случившемчя 7 января в 15-03 сообщил на аппаратном совещании в правительстве Севастополя 9 января замгубернатора Севастополя Влвадимир Базаров.

По его словам, речь идет о ТП на улице Катерная, принадлежащей 102-ПС. Это было несанкционированное проникновение в ТП, сопровождавшееся вскрытием замка.

В результате была отключена электроэнергия и сам человек погиб.

По имеющейся информации, у погибшего осталась семья.