Банк РНКБ начинает работать в Краснодарском крае

Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) завершил объединение с ПАО «Крайинвестбанк» в результате реорганизации и слияния двух финансовых организаций под единым брендом «РНКБ Банк (ПАО)», сообщили в пресс-службе банка.

«Объединение — это новый этап в развитии банка и новые возможности для роста бизнеса и расширения сети. В результате слияния РНКБ стал самым крупным банком Юга и будет обслуживать более 2,2 млн физических лиц, а также 85 тысяч предприятий», — цитирует ТАСС председателя совета директоров РНКБ Михаила Якунина.

В сообщении пресс-службы отмечается, что с 1 января 2020 года 55 отделений Край­ин­вест­банка вошли в структуру РНКБ и приступили к обслуживанию клиентов в плановом порядке, предоставляя полный спектр банковских услуг жителям и гостям Краснодарского края. На данном этапе в регионе функционирует 56 офисов Банка РНКБ. Ребрендинг отделений банка в Краснодарском крае будет проходить в штатном порядке на протяжении всего 2020 года.

РНКБ Банк (ПАО) — системообразующий банк Республики Крым со 100-процентным государственным участием. По всей территории Крыма открыто более 170 отделений, установлено более 800 банкоматов, более 20 тысяч платежных терминалов и более 800 терминалов самообслуживания. РНКБ Банк обслуживает более 2,1 млн физических лиц и около 65 тысяч корпоративных клиентов.

РНКБ стал санатором Крайинвестбанка в декабре 2015 года, а в ноябре 2019 года РНКБ уведомил Банк России о начале процедуры присоединения Крайинвестбанка.