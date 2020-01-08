Замминистра обороны проверил базу Севастопольской бригады морской пехоты

В рамках рабочей поездки на полигоны и в части Крымского полуострова заместитель министра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров проверил состояние полигона «Казачий» и учебно-материальную базу отдельной бригады морской пехоты, дислоцирующейся в Севастополе.

На полигоне в Казачьей бухте 6 января замминистра проинспектировал пункт управления и руководства учебного тактического поля и выслушал доклад по модернизации полигона, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

При проверке состояния казарм, автопарка и караульного помещения пункта постоянной дислокации отдельной бригады морской пехоты замминистра высоко оценил состояние новых и обновленных зданий, и их оснащение, а также состояние объектов инфраструктуры автопарка и условия содержания техники.