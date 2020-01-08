В Судаке пьяного водителя задерживали, стреляя по колесам

Полицейские в Крыму применили табельное оружие для задержания нетрезвого водителя, пытавшегося скрыться от преследования.

«В Судаке сотрудники полиции применили табельное оружие для задержания нетрезвого мужчины, управлявшего автомобилем», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, инспекторы ДПС остановили легковую автомашину, вызвавшую подозрение, и потребовали от водителя предъявить водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства. Однако тот возобновил движение и попытался скрыться.

Сотрудники полиции организовали преследование правонарушителя, в ходе которого неоднократно требовали немедленно остановиться и предупреждали о намерении применить табельное оружие. Мужчина, несмотря на требования полицейских, продолжал движение, выезжая на встречную полосу и создавая угрозу жизни и здоровью граждан.

Для остановки автомобиля полицейские в соответствии с законом «О полиции» были вынуждены произвести выстрел по колесам автомобиля. Только после этого водитель остановил его.

За рулем оказался местный житель 1985 года рождения. В настоящее время он привлечен к административной ответственности по ч.4 ст.12.15 (выезд на полосу встречного движения), ч.1 статьи 12.8 (управление транспортным средством в состоянии опьянения), и по ст.19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требования сотрудника полиции).