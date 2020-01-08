В Казачьей бухте установили скульптуру Святого Климента

Святой изображен с высоко поднятым над головой крестом и с якорем на шее, скульптура установлена в нескольких метрах от берега. На стенде рядом поясняется, что речь идет о Святом Клименте — соратнике святых апостолов Петра и Павла.

Напомним, что четвертый Папа Климент Римский был сослан римским императором Траяном «за море и за Понт в пустыню, прилегающую к городу Херсонесу». Причиной ссылки стало обращение в христианство большого числа знатных римлян.

«25 ноября 101 года Климент Римский был казнен через утопление в море с якорем на шее, как раз в этой бухте. Нетленные мощи святого находились в подводной пещере, которую называли Ангельской церковью. Каждый год в день мученической кончины святого Климента море отступало, и в течение восьми дней люди молились у его останков, гдк совершалось множество чудес», — читаем в тексте на стенде.

Там же сообщается, что о тех давних событиях свидетельствует и старинная летопись, созданная старцем Феодосием. А в пятом или шестом веке, когда перестало происходить чудо отлива, останки святого Климента были перенесены и погребены на небольшом полуострове, который находится на расстоянии примерно километра отсюда. Там они и были обретены святыми Кириллом и Мефодием.

Скульптура установлена силами общественной организации «Международный союз славянского туризма — исторические города», на предполагаемом месте казни святого.

Автор памятника — Александр Тувахтуллин, выпускник Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.

Предполагается, что береговая часть, что напротив скульптуры, со временем будет благоустроена.

Добавим, что живший задолго до разделения церквей святой Климент Римский одинаково почитается и православной, и католической церквями. При этом он считается покровителем военных моряков.