Технику времен Великой Отечественной войны готовят к параду 9 мая

Военнослужащие отдельного ремонтно-восстановительного батальона автобронетанковой службы Черноморского флота начали подготовку легендарной техники времен Великой Отечественной войны к участию в параде Победы в Севастополе.

«9 мая в Севастополе по ул.Ленина пройдет механизированная колонна, в составе которой, кроме действующих образцов вооружения и военной техники, будут представлены поставленные на ход образцы боевых машин времен Великой Отечественной войны», — сообщили ТАСС в пресс-службе ЧФ.

Специалисты батальона уже приступили к восстановительным и реставрационным работам на технике, недавно доставленной с территории мемориального комплекса Сапун-гора.

У военнослужащих ремонтного подразделения имеется двухлетний опыт восстановления и постановки на ход танков Т-34 и ИС-2, самоходной артиллерийской установки СУ-76 и легендарной «Катюши» (пусковой установки БМ-13), которые принимали участие в Параде Победы в Севастополе в 2018-м и 2019 году.

В 2020 году планируется восстановить еще пять образцов, в том числе противотанковую самоходную артиллерийскую установку СУ-100, тяжелую самоходную-артиллерийскую установку ИСУ-122 на базе танка ИС с орудием калибра 122 мм и ИСУ-152 с орудием калибра 152,4 мм, а также боевую машину реактивной артиллерии БМ-31-12, получившую прозвище «Андрюша», и автомобиль ЗИС-12 с зенитной автомобильной прожекторной установкой.

После участия в параде вся техника вернется на территорию мемориального комплекса Сапун-гора для статичной демонстрации посетителям музея.