Начнут выплачивать региональный материнский капитал

С 2020 года в Севастополе вводится новая дополнительная мера социальной поддержки — региональный материнский капитал. Выплата является частью регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», который в свою очередь входит в нацпроект «Демография».

«Право на региональный маткапитал будут иметь женщины (граждане РФ), проживающие на территории Севастополя не менее года и среднедушевой доход семей которых не превышает 2,5 прожиточных минимума, установленных в регионе на дату подачи заявления», — сообщила заместитель начальника управления социального обслуживания Евгения Пытько.

Размер регионального маткапитала составит 100 тысяч рублей с учетом ежегодной индексации. Выплата не будет зависеть от количества детей, родившихся одновременно.

Получить региональный материнский капитал смогут женщины, родившие второго ребенка начиная с января 2019 года, а также родившие третьего ребенка с января 2019 года, но не воспользовавшиеся выплатой в связи с его смертью, и женщины, родившие первого ребенка начиная с января 2019 года, если в семье уже имеется усыновленный ребенок.

Подавать заявление на выплату можно после достижения ребенком одного года, в отношении него уже возникает право на региональный маткапитал.

Выплата не влияет на назначение иных пособий.

«Мама будет иметь право как на материнский семейный капитал, который предоставляется в соответствии с Федеральным законодательством, так и на наш региональный маткапитал и другие выплаты», — добавила Е.Пытько.