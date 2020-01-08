Начальник полиции Армянска обвиняется в производстве и сбыте суррогатного алкоголя

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении начальника отделения МВД России по городу Армянску.

Ему предъявлено обвинение в производстве и хранении в целях сбыта, сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а также в производстве, закупке, хранении и розничной продаже этилового спирта без соответствующей лицензии, совершенных в крупном размере.

Следствием установлено, что полицейский в собственном доме изготовил, хранил, а позже сбыл оптовому покупателю 210 литров суррогатной спиртосодержащей продукции на общую сумму 113 тысяч рублей.

Задержание подозреваемого было проведено при силовой поддержке спецподразделений. В ходе осмотра помещения были обнаружены приспособления для производства, розлива и хранения суррогатного алкоголя. Согласно заключению эксперта, реализованная подозреваемым продукция содержит токсичные примеси, которые представляют угрозу для жизни и здоровья потребителей.