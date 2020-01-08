Любителей зимнего экстрима просят соблюдать осторожность

В Крыму снега не много, но жители и гости полуострова активно едут в горы за зимними приключениями.

Уже были случаи травмирования, сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым. Личный состав отряда «Крым-спас», осуществляющий патрулирование в местах с массовым пребыванием людей, своевременно оказывает помощь пострадавшим.

«В некоторых местах достаточно устойчивый снежный покров, и многие жители и гости полуострова сейчас выезжают покататься на санках, лыжах, сноутюбингах и просто кустарных приспособлениях. При этом забывают о мерах предосторожности», — подчеркнул министр чрезвычайных ситуаций Сергей Шахов.

По его словам, Ангарский перевал и плато Ай-Петри постоянно патрулируют спасатели из числа личного состава ялтинского, алуштинского, и бахчисарайского отрядов. Сотрудники симферопольского АСО ГКУ РК «Крым-спас» осуществляют патрулирование в зоне своей ответственности.

«Спасатели проводят с отдыхающими разъяснительные беседы о правилах предосторожности, а в случае необходимости своевременно окажут помощь и вызовут медиков», — добавил С.Шахов.

МЧС республики напоминает: любителям путешествий, совершающим походы в труднодоступных, малопосещаемых районах, удаленных от населенных пунктов и объектов инфраструктуры, где, как правило, отсутствует мобильная телефонная связь, перед выходом на маршрут необходимо обозначить свои намерения в спасательной службе.

В МЧС также настоятельно рекомендуют соблюдать правила безопасного поведения во время зимнего отдыха.

Обязательно носите соответствующую защитную одежду, в том числе очки, наколенники, перчатки, специальную спортивную обувь.

Перед началом эксплуатации спортивного инвентаря убедитесь в его исправности. Старайтесь пользоваться только специально оборудованными местами для занятий экстремальным спортом.

Ни в коем случае не пытайтесь исполнить трюки, увиденные по телевизору и в интернете. Сложные элементы и фигуры могут доставить массу проблем даже профессионалу. Для обычного человека они могут быть смертельно опасными.

Не занимайтесь зимними видами спорта в одиночку. Рядом должны находиться люди, которые при необходимости окажут помощь. Еще лучше, если вы находитесь под наблюдением опытного инструктора, а неподалеку дежурит группа спасателей.

Никогда не употребляйте алкоголь перед занятиями экстремальными видами спорта!

МЧС Республики Крым напоминает, если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, следует немедленно обратиться в службу спасения по телефонам: 112 и 101.