Снюсы изъяли из продажи и уничтожили

Полиция вместе с сотрудниками службы по защите прав потребителей провели рейд по изъятию из продажи бестабачной никотинсодержащей продукции. Совместная операция проводилась по инициативе территориального отделения Роспотребнадзора и на основании решения его руководителя о признании бестабачной никотинсодержащей продукции («бестабачного снюса») пищевой продукцией и запрете ее реализации при отсутствии документов, подтверждающих ее безопасность.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД и представители службы по защите прав потребителей проверили торговые точки в одном из городских торговых центров, изъяли бестабачную никотинсодержащую продукцию, не отвечающую требованиям безопасности, и уничтожили ее.

В настоящее время территориальным отделом Роспотребнадзора проводится проверка по признакам административного правонарушения, предусмотренного ст.14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов». Санкции статьи предусматривают штраф до 300 тысяч рублей, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.