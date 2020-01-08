Доска героя загорожена ларьком

Мемориальную доску контр-адмиралу Василию Ерошенко — командиру ряда боевых кораблей Черноморского флота, наиболее известным из которых является лидер «Ташкент», установленную на здании 2-й поликлиники на улице имени героя, не видно за овощным ларьком.

Об этом «Севастопольской газете» сообщил Юрий Шемякин. Читатель обратил внимание на откровенно неуважительное отношение к герою.

— Вид и подход к этой памятной доске закрывает расположившийся здесь овощной ларек. Спрашивается, на каком основании размещен он здесь? — возмущается Ю.Шемякин.

По его мнению, данное несоответствие требует реакции общественности и срочного вмешательства ответственных чиновников: «Нужно или переместить памятную доску, или убрать ларек. Думаю, что власти города решат этот вопрос по справедливости. Тем более, что вопрос о размещении этой торговой точки был направлен еще в предвыборный штаб партии «Единая Россия» Гагаринского района».

Как выяснилось на месте, читатель не исказил реального положения вещей. Мемориальная доска еле видна за рядами капусты и сухофруктов.

— Как же так? — с этим вопросом «Севастопольская газета» обратилась к начальнику управления охраны объектов культурного наследия Михаилу Рязанцеву. Тот сразу открестился от доски, как объекта, не входящего в зону его ответственности.

По его информации, мемориальные доски не являются недвижимыми памятниками, на которые распространяются нормы и требования закона №73-ФЗ. Они являются информационными знаками, которые устанавливаются на недвижимых объектах, в том числе на объектах культурного наследия, на зданиях и сооружениях и сохраняют память об исторических событиях или выдающихся личностях.

Исходя из этого, М.Рязанцев уверенно отослал газету в соответствующую управляющую компанию, которая, по его мнению, и должна отвечать за состояние здания и доски, как его составляющей.

Другое дело, что речь-то идет не о состоянии самой доски, а об объекте торговли, ее закрывающем. Именно поэтому тот же вопрос газета адресовала начальнику Главного управления потребительского рынка и лицензирования Вадиму Кирпичникову.

— Мы как раз планировали выехать в тот район. Там есть места, которые значились в схеме еще с украинских времен. Законные места мы постараемся оставить, а с незаконной торговлей будем бороться. Тем более, что в том районе многие с площади 50-летия плавненько переместились на Ерошенко. Работаем вместе с полицией Гагаринского района, все, что вне закона, будем убирать, — заверил В.Кирпичников, пообещав специально съездить и посмотреть на доску сразу после новогодних праздников. Но не выехал, не посмотрел...

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